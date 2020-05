Kijkcijferhit! 1,4 miljoen kijkers zien exen Lola en Jan Lego Masters winnen

Verhalen

Hoewel het bouwen zorgde voor enkele inzinkingen, vooral Lola zat er op een gegeven moment doorheen, wist het duo toch de winnende creatie te bouwen. Het tweetal kreeg complimenten voor de vele verhalen die in hun bouwwerk te bewonderen waren. Lola en Jan zijn ex-geliefden. Hun relatie hield geen stand, maar ze bleven wel bevriend met elkaar. ,,Dit is de bekroning op onze relatie”, aldus Jan. Ze wonnen onder meer een reis naar het Lego House in Denemarken en een bedrag van 25.000 euro.



Door het grote succes van het eerste seizoen van Lego Masters, dat werd gepresenteerd door Ruben Nicolai en Kurt Rogiers, is er nu al een tweede seizoen aangekondigd. Voor Nicolai is het zijn derde succes in korte tijd. Vorig jaar verraste hij met hoge kijkcijfers voor de zomerquiz Ik weet er alles van. Dat programma keert morgen weer terug op de buis. Ook was hij de presentator van de zaterdagavondhit The Masked Singer.