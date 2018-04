'Khloe Kardashian heeft last van vroegtijdige weeën door stress'

Vanochtend wam het gerucht naar buiten dat de vriend van de hoogzwangere Kardashian-telg vreemd zou gaan. Tristan Thompson werd in New York gezien met 'een mysterieuze dame', terwijl Khloe in hun huis in Cleveland was.



Khloe zou pas eind april zijn uitgerekend, maar volgens ingewijden hebben de vroegtijdige weeën alles te maken met de stress rondom de roddels over haar vriend. En om Khloe wat gerust te stellen, stellen bronnen nu dat Kris Jenner vanochtend naar haar toe is gevlogen. Kim, Khloe's zus, zou samen met andere familieleden en vrienden van plan zijn om donderdag en vrijdag in te vliegen.



Volgens TMZ zijn de Kardashians behoorlijk overstuur nu rondgaat dat Thompson niet trouw is aan Khloe. Het is niet duidelijk of de blondine al is overgebracht naar het ziekenhuis om zich klaar te maken voor de bevalling.