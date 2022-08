Khalid & Sophie starten derde reeks met 466.000 kijkers

Het praatprogramma, dat om en om gepresenteerd wordt door Khalid Kasem en Sophie Hilbrand, is dit tv-seizoen tot en met april te zien. Gisteren werd bekend dat de BNNVARA-talkshow in november en december even pauze heeft in verband met het WK voetbal in Qatar, maar dat het daarna niet vervangen wordt door een andere talkshow. Eerder wisselde het programma af met talkshow M van Margriet van der Linden, maar dat programma stopte afgelopen seizoen definitief.