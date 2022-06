Kevin Spacey mag rechtszaak in vrijheid afwachten: ‘Hij wil zijn onschuld aantonen’

,,Thank you, sir”, reageerde Kevin Spacey vanuit de beklaagdenbank in zaal 1 van het Westminster Magistrates Court op het besluit van rechter Tan Ikran om de acteur geen voorwaarden op te leggen. In afwachting van zijn proces op 14 juli voor het aanranden van drie mannen in zijn periode als artistiek directeur van het Londense theater Old Vic, mag hij gaan en staan waar hij wil.