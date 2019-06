‘Kevin Spacey greep me wel acht keer in mijn kruis’

‘Hij ritst mijn broek open’, stuurde de toen 18-jarige hulpkelner, terwijl hij op een avond in juli 2016 in de Club Car Bar in Nantucket net klaar was met werken. Eerder stuurde hij zijn vriendin al dat Spacey om hem heen aan het hangen was, zijn telefoonnummer had gevraagd en hem mee uit had gevraagd. ‘Het lijkt erop dat hij je probeert te versieren’, stuurde zijn vriendin, zo citeert de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ uit de rechtbankdocumenten, die screenshots bevatten van de bewuste sms’jes. De telefoon zelf is momenteel onvindbaar, zo bleek eerder deze week.



Even later stuurde de jongeman dat Spacey hem wel acht keer bij zijn penis greep. ,,Jezus christus, hij stopt zijn hand in mijn broek.” Naar eigen zeggen voerde Spacey hem dronken en uit berichtjes is te zien dat hij een paar keer om hulp vroeg, schrijft CNN. De tiener concludeerde dat de acteur homo is; op dat moment was Spacey nog niet uit de kast gekomen. ‘Ik heb zijn handtekening én een bizar verhaal.’ Hij zou ook zijn vrienden nog berichten hebben gestuurd over de gebeurtenissen en dat hij écht geen grap maakte.