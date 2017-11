Kevin Spacey: afkicken van seks aan buitenzwembad

Hollywoodacteur jaren in de war na seksueel incident met Gosschalk

21:17 De Nederlandse, in Hollywood actieve acteur Yorick van Wageningen (53), bij het grote publiek bekend van zijn rollen in films als Oorlogswinter en The Girl with the Dragon Tattoo, zegt dat hij na een seksueel incident met castingdirector en regisseur Job Gosschalk 'decennialang in de ban is gedaan'. Dat heeft hij vandaag laten weten in een schriftelijke verklaring aan de Volkskrant.