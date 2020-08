Kevin Hart had coronavirus: ‘Tom Hanks is bekender, dus ik hield mijn mond’

,,Het probleem is dat ik ongeveer in dezelfde tijd besmet bleek te zijn als Tom Hanks en zijn vrouw. En aangezien zij veel beroemder zijn dan ik, heb ik mijn mond maar gehouden”, grapte Hart.



Dave Chappelles show An Intimate Socially Distanced Affair, waarbij collega's kwamen optreden, is opgenomen, maar het is nog niet bekend of, waar en wanneer die wordt uitgezonden.



Chappelle heeft tenminste 100.000 euro uitgegeven aan coronatesten en andere veiligheidsmaatregelen die alle bezoekers voorafgaand aan de show moesten ondergaan om te voorkomen dat het virus verspreid werd.