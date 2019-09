Keuzestress? Deze experts helpen je welke serie, film, podcast of album je moet luisteren

Loretta Schrijver: SBS 6 heeft nooit mijn sympathie gehad

8:08 Loretta Schrijver verliet even de Koffietijd-studio voor een rol als panellid in het amusementsprogramma The Masked Singer. Niet dat ze de dagelijkse ochtendshow op RTL 4, ‘waar nog steeds laatdunkend over wordt gedacht’, beu is. ,,Koffietijd is het moeilijkste programma van de Nederlandse televisie om te maken.’’