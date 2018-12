Kerst in het ziekenhuis: het leven zoals het is

Een documentaire over een ziekenhuis in 2018? Dat zal dan wel over de grote problemen in de zorg gaan: over beddentekorten, dure medicijnen, oeverloze bureaucratie en pgb-ellende?



Nee, nee, nee, schudt regisseur Sacha Vermeulen driftig haar hoofd in het restaurant van het Rotterdamse Ikazia-ziekenhuis. ,,Dat wilde ik allemaal echt niet, juist een keer niet die problematiek. Wij wilden een kerstfilm over dit ziekenhuis maken waarin ook veel ruimte is voor het hoopvolle. Een sprankeling. Juist in deze tijd. Een documentaire met de vorm van Love Actually; een mozaïekfilm met meerdere personages uit allerlei rangen en standen, levens die samenkomen in het ziekenhuis, met kerst. Daar gebeuren verdrietige dingen, die gaan we ook niet uit de weg, maar de nadruk ligt op liefdevolle, hoopvolle gebeurtenissen.’’



De vorige kerstperiode liep Vermeulen met een cameraploeg rond in het kleine, christelijke ziekenhuis aan de zuidkant van Rotterdam. Met verhalen over een oudere mevrouw die hier spoedig zal overlijden. Een mannelijke patiënt die al lang in het Ikazia ligt. De dienstdoende chirurg met kerst die noodgedwongen een paar dagen voordien zeer uitgebreid kookt en dineert met familie en vrienden. De verpleger, Michael, die jarig is met kerst, maar niets liever wil dan uitgerekend op die dag werken. Zo voelt hij het gemis van zijn gezin, dat aan de andere kant van de wereld woont, in Suriname, niet. Vermeulen en haar crew filmt Michael terwijl hij zichzelf nog eens opschept uit het plastic bakje met witte rijst van de afhaalchinees. In zijn flat, waar hij woont met zijn twee fretjes.



‘En natuurlijk’, grinnikt Vermeulen, ‘moest en zou er een kerstbaby in de film’. En o man, die ‘kreeg’ ze. Een hoogzwangere vrouw met Molukse roots meldt zich met een te hoge bloeddruk in het ziekenhuis, op kerstavond wordt haar dochter geboren. Bepaald niet eenvoudig allemaal, maar het hoogtepunt is dat haar net zo nerveuze naasten aan het kraambed een magnifieke vertolking van Stille nacht, heilige nacht laten horen.



,,Er wordt gelachen, gehuild, geboren en gestorven in drie kwartier tijd,’’ zegt een van de andere hoofdrolspelers uit de documentaire, de geestelijk verzorger van het hospitaal – dominee Jan Piet Vlasblom. ,,Ik vind dat toch wel heel knap, om dat allemaal in 45 minuten te laten zien.’’