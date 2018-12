Kerst begint nu al in het theater

Sint is het land uit, hoogste tijd voor kerst. We selecteerden zes voorstellingen die je alvast in de juiste sfeer brengen. Van close harmony tot smartlappen.

1. Een magische sterk, met Op Sterk Water

Volledig scherm Improviseren met Op Sterk Water © Kay Benning

‘De absolute top van het improcabaret’, zo kwalificeert cabaretgezelschap Op Sterk Water zichzelf. Dat dit geenszins overdreven is, kun je ervaren tijdens een van hun kerstoptredens. Het viertal Maarten Voortman, Tim Zeegers, Dave Luza en Daniel Koopmans confronteert de bezoeker met herkenbare situaties van het ‘gezelligste feest van het jaar’. Ze vragen zich af: is het the most wonderful time of the year of toch niet? Dit doen ze aan de hand van hilarische sketches over het meest gênante kerstdiner dat je je kunt voorstellen en over een nieuwste kersthit. Ook komen ze met een eigen variant op het kerstverhaal. De mannen van Op Sterk Water maken gebruik van een interactief decor, visuele gimmicks, messcherpe humor, muzikale acrobatiek en virtuoze improvisatie.

2. FrommerKerst, Warme woorden met Tommy Wieringa

Volledig scherm Frommerkerst © RV

Tommy Wieringa schreef de veelbekroonde romans Joe Speedboot en De heilige Rita. Kerst viert de schrijver dit jaar met de Nederlandse closeharmonyformatie Frommermann, vernoemd naar een Duitse zanger en comediant uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Samen gaan zij op zoek naar de ware betekenis van kerst. Hun onderzoek speelt zich af tussen licht en duisternis, familievetes en verzoening en kerstmaal en eenzaamheid. Contrasten staan centraal in deze voorstelling.

Tussen de woorden van Wieringa en de muziek van Frommermann is de humor nooit ver weg. Onverwoestbare kerstklassiekers, maar ook minder bekende liedjes, worden afgewisseld met kerstverhalen van Wieringa, voorgelezen met zijn kenmerkende sonore stem. FrommerKerst staat voor kerst in al zijn dubbelzinnigheid.

3. 3JS - Acoustic Christmas, intiem kerstconcert

Volledig scherm 3js acoustic christmas © RV

De akoestische kerstconcerten van de 3JS (Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jan de Witte) zijn een begrip in de Nederlandse theaters. Voor de vierde keer heeft het muzikale trio, aangevuld met pianist/toetsenman Nick Bult en bassist Wilbrand Meischke, een sfeervolle kerstshow in elkaar gezet. Verwacht bij een kerstconcert van het Volendams folkpopgezelschap geen Mariah Carey, George Michael of andere sufgedraaide kerstklassiekers, maar wel nummers van onder anderen Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley en The Cats.

Bij deze muziek ligt het hart van de Volendamse mannen. In hun tienjarige bestaan hebben de 3JS hun zang en gitaartechniek steeds verder verfijnd, wat bij dit repertoire goed tot zijn recht komt. Tijdens deze kerstspecial houden ze het klein en intiem, met een kleine akoestische band en en een gezellig theaterpodium.

4. The Last Christmas, vijf cabaretières

Van een heel andere orde is de kerstvoorstelling van cabaretiers Eva Crutzen, Yentl Schieman, Stephanie Louwrier, Christine de Boer en Yvonne van den Eerenbeemt. Op het podium van Theater Bellevue in Amsterdam beleeft dit vrouwelijk gezelschap haar laatste kerstfeest: The Last Christmas. Vernoemd naar de kerstkraker van George Michael, maar daar houdt de vergelijking op. Want in deze voorstelling worden, in de dagen rondom ‘het voormalig feest dat niet genoemd mag worden’, antikerstmilities ingezet om de orde te bewaken. Met gevaar voor eigen leven en gewapend met videobanden van Home Alone stoffen de vrouwen de kunstboom af, trekken de pieken uit het vet en richten de kerststal in. Want al kost het hen het leven, ze moeten en zullen nog één laatste keer kerst vieren.

5. Pieter Jan Leusink - Classical Christmas met Jan Vayne

Volledig scherm Classical Christmas Jan Vayne © RV

Dompel je je met de kerst liever onder in romantische pianoklanken, dan is het kerstconcert van Jan Vayne wellicht iets voor jou. Samen met het Bach Choir & Orchestra of the Netherlands en dirigent Pieter Jan Leusink treedt de langharige pianovirtuoos op in historische kerken en in het Koninklijk Concertgebouw van Amsterdam. De wijd uitwaaierende, romantische klanken van Vayne passeren uiteraard de revue, maar er is ook ruimte voor kerstklassiekers van beroemde componisten. Op zijn geheel eigen wijze en niet gehinderd door muzikale dogma’s combineert Jan Vayne op zijn concertvleugel de meest uiteenlopende melodieën. Veelal improviserend begeleidt hij zo de koorzang van het Bach Choir & Orchestra.

6. Kerstfeest in de Jordaan

Volledig scherm Kerstfeest in de Jordaan © RV