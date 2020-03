Kensington zet concertregistratie online tegen coronaverveling

Eloi, Casper, Niles en Jan zouden eigenlijk vrijdag in hun toerbus stappen voor een reeks concerten in Europa, maar dat gaat vanwege de huidige coronacrisis niet door. ,,We kunnen niet naar jullie toekomen maar we kunnen jullie wel virtueel entertainen!”, aldus Kensington op Twitter. Het gaat om de registratie die in 2018 eenmalig in de bioscoop te zien was.



Kensington stond in november 2017 vijf dagen achtereen in de Ziggo Dome. Dit jaar staan er in november drie concerten gepland in de Amsterdamse concerthal. Kensington brengt zijn carrièretotaal daarmee op 16 Ziggo Dome-shows.



De Europese toer wil Kensington in september en oktober inhalen.