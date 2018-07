Kensington maakt zich op voor megashow in Arena

Gitarist Casper Starreveld heeft er behoorlijk veel zin in. De nummers Regret, All for Nothing en Rivals vindt hij zelf het leukst om te spelen. "Daar heerst de perfecte synergie tussen licht, visuals en muziek. En met Rivals doen we ook iets wat we nog nooit hebben gedaan." Casper belooft het publiek dat het "episch" gaat worden.



Voor het optreden wordt Kensington 's middags geëerd met een eigen penning. De Koninklijke Nederlandse Munt doet dit in het kader van het tienjarige jubileum van de band. De munten kosten 9,95 euro per stuk. Casper zegt het heel erg bijzonder te vinden dat ze geëerd worden, "maar je kan er niet boodschapjes mee doen ofzo". Na een korte stilte: "Het lijkt me wel heel leuk om een keer bij de kassa in de Albert Heijn te doen, 'dat is dan vijftig euro', om dan vijf munten neer te leggen: keep the change."



Na het optreden gaat Kensington zich meteen weer richten op een nieuw album. "Het hoeft niet meer groot, groter grootst. Dat is heel gek want als je dat hebt bereikt, heb je dat bereikt, dan is het geen doel op zich meer", zegt Casper. "Wij gaan ons richten op meer speciale dingen doen die muzikaal uitdagend zijn."