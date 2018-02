Kensington is beste band bij 100% NL Awards

Eerder op de avond namen Jeroen van der Boom en Gerard Joling uit handen van Samantha Steenwijk namens De Toppers de eerste award van de avond in ontvangst in de categorie Beste Live Act voor hun concerten die ze vorig jaar gaven in de Amsterdam ArenA.



De Toppers versloegen André Hazes met zijn concerten die hij in Ahoy gaf en de Zeeuwse band BLØF met hun evenement Concert at Sea. Ook Guus Meeuwis behoorde tot de kanshebbers met zijn concertreeks Groots met een zachte G, evenals de Ladies of Soul met hun concerten in de Ziggo Dome.



Jan Smit beleefde afgelopen editie in mei zijn debuut als Topper. Het thema was afgelopen jaar Wild West, Thuis Best. René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom kwamen het stadion binnen te paard. De komende editie van Toppers in Concert is Pretty in Pink. Het is de bedoeling dat alle bezoekers van de concerten op 25 en 26 mei in de ArenA in het roze gekleed gaan.