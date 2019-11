Kensington, Crowded House, Danny Vera en Lost Frequencies naar Pinkpop 2020

Dat Kensington op 19 juni 2020 - de eerste festivaldag van Pinkpop - in Landgraaf van de partij is, mag zeker geen toeval heten. De immens populaire rockband heeft net het vijfde studioalbum Time uitgebracht en staat inmiddels garant voor een live-set met vrijwel alleen maar hitsingles.

Neil Finn - frontman van Crowded House - komt sneller terug naar Landgraaf dan verwacht. In 1994 stond hij al eens op Pinkpop, maar dit jaar was hij nog op het festival te bewonderen als zanger van Fleetwood Mac. Volgend jaar mag hij met Crowded House de eigen bekende nummers ten gehore brengen.

Ook de komst van Danny Vera ligt voor de hand. De huisgitarist van het televisieprogramma Veronica Inside is dit jaar definitief doorgebroken bij het grote publiek met het zeer aanstekelijke Roller Coaster. Het lied wordt al maanden getipt als de hoogste binnenkomer in de traditionele Top 2000 die in de laatste week van dit jaar weer op Radio 2 te horen is.

Jonge versie

Op de 51e editie van Pinkpop is met enige fantasie ook een stukje U2 te bewonderen. Echter niet Bono en zijn mannen zelf, maar zijn 20-jarige zoon Elijah die met zijn band Inhaler aardig aan de weg timmert. Elijah Hewson is qua uiterlijk niet alleen de jonge versie van zijn wereldberoemde vader, ook zijn stem komt dicht in de buurt van Bono. De rockband was dit jaar al op menig festival van de partij.

Behalve het gitaargeweld van metalband Volbeat - eerder op woensdagmorgen al bevestigd - zal ook de komst van de Britse alternatieve rockgroep Nothing But Thieves in de smaak vallen. De band is pas vijf jaar actief maar heeft in die korte periode een grote schare jonge fans aan zich gebonden. Hun singles Amsterdam en Sorry wisten meteen door te dringen tot de Top 2000.

De in populariteit steeds meer groeiende Belgische dj Felix de Laet zorgt met zijn act Lost Frequencies voor de nodige dance op het Megalandterrein.