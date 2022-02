Kenneth Branagh brengt warme ode aan familiebanden in Oscarkandidaat Belfast

Voor iemand die als jongen van 9 in Belfast eind jaren 60 opgroeide met angstaanjagende rellen, compleet met barricades voor zijn voordeur, is regisseur Kenneth Branagh (61) toch nog heel goed terechtgekomen. De Ierse acteur heeft een prijzenkast vol met onderscheidingen voor zijn Shakespeare-vertolkingen (op zijn 23ste speelde hij al Henry V), rollen in publieksfilms (Tenet, Dunkirk, Murder on the Orient Express) en artistieke producties en regieprestaties. En daar kunnen volgende maand misschien wel enkele Oscars (wellicht voor Beste Regisseur of Beste Scenario) naast gezet worden voor zijn semi-autobiografische film Belfast, die zeven keer voor een Academy Award is genomineerd.