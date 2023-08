Kenners over B&B vol liefde: ‘Karakters met hun eigen verhaal, maar wat we zien is allemaal echt’

Make-up remover Eloise in beslag genomen door Italiaanse douane

Dikke pech voor ‘gravinfluencer’ Eloise van Oranje: op de terugreis van haar tripje naar Italië is de balsem waarmee ze haar gezicht schoonmaakt door de douane in beslag genomen. In het potje zat meer dan de toegestane 100 milliliter.