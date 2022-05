Kendrick Lamar geeft extra concert in Ziggo Dome

Lil Nas X opgenomen in Songwri­ters Hall of Fame

Lil Nas X wordt tijdens de 51e editie Songwriters Hall of Fame Gala geëerd met de Hal David Starlight Award, die ‘begaafde jonge songwriters erkent die een significante impact maken in de muziekindustrie via hun originele liedjes’, meldt Variety.

19 mei