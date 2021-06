Kendall Jenner vraagt omgangsverbod aan voor fan die over haar hek wilde klimmen

‘Gunther’ uit Friends vecht tegen uitgezaai­de kanker: ‘Geef nooit op’

21 juni James Michael Tyler, beter bekend als Gunther uit de hitserie Friends, vecht tegen prostaatkanker. Dat onthulde de acteur in een interview met Today. De ziekte werd in 2018 vastgesteld. Toen bleek ook dat het naar zijn botten was uitgezaaid. ,,Uiteindelijk zal het waarschijnlijk dus wel mijn einde betekenen”, aldus Tyler.