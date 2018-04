Kelly Weekers jaagt via Instagram op inbrekers

'Wie herkent deze types? Stuur me aub direct een DM!' vraagt Kelly aan haar bijna 70.000 volgers. De beelden zijn gemaakt door een bewakingscamera die bij de voordeur van de villa van Kelly en John in hun woonplaats Laren hangt.

De Ewbankjes zelf nemen niet helemaal het heft in eigen handen, ook de politie is inmiddels ingeschakeld. Het is niet bekend of de inbrekers iets hebben vervreemd uit het huis of de tuin. De villa, die Ewbank in 2015 kocht. heeft een woonoppervlakte van 229 vierkante meter en staat op een perceel van maar liefst 12.000 vierkante meter, weet bekendeburen.nl.