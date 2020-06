Kefah Allush volgt Jezus en zit daarna bij Op1: ‘Ik geloof het pas als ik de starttune hoor’

,,Ik geloof het pas echt als ik op de stoel zit en de starttune hoor,” zegt Allush (50) over zijn nieuwe zomerbaantje aan de talkshowtafel op NPO 1. Samen met Margje Fikse wordt hij verantwoordelijk voor de dinsdagavonden in juli en augustus.



Als presentator bij Radio 1 en winnaar van de Sonja Barend Award in 2019 voor het beste televisie-interview met de Nederlandse generaal Peter van Uhm zijn één-op-ééngesprekken geen onbekend terrein. ,,Maar dit is wel het hoofdveld van de Nederlandse televisie. Om daar de kans te krijgen, deel te nemen aan het nationaal debat, dat is verschrikkelijk spannend en een eer. Mijn natuurlijke nieuwsgierigheid is mijn rol aan tafel.’’



Die nieuwsgierigheid uit Allush ook in de vierdelige reisserie Jezus van Nazareth verovert de wereld. Als een rafeltje aan een oude trui, zo omschrijft Allush het begin van zijn zoektocht naar de levensloop van de apostelen van Jezus. ,,Je trekt aan een verhaal en er komen er nog veel meer tevoorschijn.”