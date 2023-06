Kees van der Spek verbijsterd: ‘gewapende overvaller’ loopt rond in achtergrond Perfecte plaatje

met fotoMisdaadverslaggever Kees van der Spek heeft woensdagavond naar eigen zeggen een beruchte overvaller gespot in het RTL 4-programma Het perfecte plaatje . Vlak achter presentator Tijl Beckand en deelnemer Rick Brandsteder stond een man die de journalist eerder had ontmaskerd in zijn show Oplichters aangepakt . Toen zou de man hem seks met een kind hebben aangeboden.

Zo idyllisch als het parkje in Kaapstad leek in de fotografieshow, zo duister was de sfeer drie jaar geleden op dezelfde plek. Kees van der Spek liet destijds op RTL 5 zien hoe hij werd benaderd door een man die de toiletten beheerde. Als Van der Spek rond sluitingstijd van het park terugkwam, zou de man hem toegang tot het wc-gebouw geven. Daar zou een 11-jarig jongetje op hem wachten.

Van der Spek deed dat, met een verborgen camera op zak. In het park bleek geen kind aanwezig, maar wel twee handlangers van de man. Vlak voordat het drietal Van der Spek kon opsluiten in het gebouw, maakte hij zich bekend als tv-maker. De mannen ontkwamen, maar een buurtbewoner vertelde wat er zou zijn gebeurd. De mannen waren gewapend met pepperspray en messen en overvielen dagelijks toeristen met deze truc.

De verslaggever wilde voorkomen dat ze meer slachtoffers maakten en postte met zijn team bij het park. Daar verscheen een van de mannen de volgende dag weer, waarna Van der Spek hem letterlijk in zijn kraag greep. De man bleek behoorlijk sterk en de journalist had moeite hem te overmeesteren, maar toen hij eenmaal lag, kon de politie hem arresteren.

Het heeft niet geholpen, bleek woensdagavond. Kees kan er wel om lachen. ‘Verbijstering en hilariteit gisteravond toen wij Het perfecte plaatje keken’, schrijft hij op Instagram bij een screenshot. ‘Tijl Beckand en Rick Brandsteder gaan hier in Kaapstad door het oog van de naald! In 2020 vloerde ik deze gewapende overvaller bij een toiletgroep dertig meter rechts van deze opname.’

Op de foto staat een man die sprekend lijkt op de oplichter die hij eerder liet oppakken. Het is onduidelijk of de man ooit is vervolgd of veroordeeld. De deelnemers en crew waren in elk geval niet in gevaar, zegt een woordvoerder van RTL.

‘De veiligheid van een locatie wordt voorafgaand aan eventuele opnames van Het perfecte plaatje altijd uitgebreid beoordeeld. Als een locatie in potentie niet veilig genoeg is, laten we de locatie direct gaan. Bij deze locatie was de benodigde beveiliging voor deelnemers en crew geregeld.’

