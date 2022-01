Kees Jansma en Mart Smeets werken samen aan boek: briefverkeer tussen de twee tv-coryfeeën

Allebei de tv-iconen bereiken dit jaar hun 75ste levensjaar: Smeets dinsdag, Jansma in juni. Een mooi moment om de balans op te maken, stelt Jansma. ,,We hebben natuurlijk heel lang met elkaar samengewerkt. We ontdekten eigenlijk dat we elkaar niet zo goed kenden. We hebben ook totaal verschillende persoonlijkheden.”



Het idee kwam van de vrouw van Jansma. ,,Mart en ik raakten toevallig met elkaar in gesprek. Toen zei mijn vrouw: ‘waarom gaan jullie elkaar geen brieven schrijven. Want in deze tijd kun je elkaar al niet veel ontmoeten. Jullie hebben een heel leven achter je. Als je originele manier zoekt om uit te vinden hoe je in elkaar steekt, probeer dat dan.’ De eerste pogingen bevallen me eigenlijk wel goed.”



Het wordt een boek over alles uit het leven, laat Jansma weten. Daar kunnen ook kleine irritaties tussen zit. Zo noemt Smeets hem in een van de eerste brieven ‘Kees van het voetbal’. ,,Daar sla ik dan op aan. Dan denk ik hallo, ik heb toch wel meer gedaan dan het voetbal?!”



De bedoeling is dat het boek in oktober in de winkel ligt. De uitgever zal Inside zijn, die ook de biografie van Jansma uitgaf en zijn boek over Wesley Sneijder.