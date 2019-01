Kees is terug in de kast en Chantals zoon lijkt verdacht weinig op vader

Kees Tol is het weekend experimenteel begonnen. De presentator, die op mannen valt, werd wakker naast een vrouw. Het gaat om de Volendamse zangeres Mell, die in 2014 meedeed aan The voice of Holland.

De volgende is een multiplechoicevraag: *Wat klopt er niet aan deze foto? A: Kees Tol lijkt op deze foto op Jan Dulles. B: Kees Tol heeft zijn armen nog nooit getraind. C: Kees is in de Kast. Graag hieronder je antwoord. #multiplechoice #ABC Een foto die is geplaatst door null (@keestolofficial) op 5 Jan 2019 om 1:10 PST

Actrice Georgina Verbaan heeft zich bij de keuze voor haar slaapshirt duidelijk laten inspireren door het kinderprogramma Bananen in pyjama’s.

Zij die hun wekker gezet hebben om te gaan sporten (wtf?! 😩🤯😲😭) groeten u. En ja, dat is een banaan, maar ik ben ook heel blij om jullie te zien. 🍌 Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 5 Jan 2019 om 0:23 PST

Rico Verhoeven heeft het concept van snorkelen nog niet helemaal onder de knie. Maar wat kan hij kickboksen, die jongen.

🐳🐙🐬I'm not seeing any fish 🐟🐠🐡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Een foto die is geplaatst door null (@ricoverhoeven) op 5 Jan 2019 om 3:47 PST

Viktor Brand vond aan het einde van een Thaise pier een ouderwetse telefooncel. Vermoedelijk belt hij hier meester Frank Visser om te achterhalen of het ding wel achter de erfgrens staat.

Chantal Janzen vroeg zich vanochtend ineens af of haar echtgenoot Marco Geeratz wel de vader is van haar zoontje Bobby. Het ventje lijkt volgens haar immers verdacht veel op Andy uit de comedyserie Little Britain.

Jetlag. Dont like it. Bye, Andy. #littlebritain #louandandy #andyface #yeahiknow 👍🏼 Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Jan 2019 om 21:17 PST

Volledig scherm Lou en Andy (links) uit Little Britain. © BBC

Op deze foto vraagt YouTube-ster MeisjeDjamila zich af wat eigenlijk haar favoriete gele emoji is.

Glow ✨💛 Wat is jouw favoriete gele emoji? Een foto die is geplaatst door null (@meisjedjamila) op 5 Jan 2019 om 0:05 PST

Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Dat weet de jarige Hadewych Minis duidelijk ook.

Hieperdepiep. Hopelijk nóg 42 jaar te gaan met veel liefde, zachtheid en plezier. Daar ga ik voor. 📯🚂🎈🙌🌈🎆📈💌🙏🏻💛🥰👨‍👩‍👧‍👦 Een foto die is geplaatst door null (@hadewychminisofficial) op 5 Jan 2019 om 2:55 PST

Muziekfanaat Eric van Tijn heeft zó’n zin in zijn reis naar Mexico, dat hij wel kan zingen. Gelukkig heeft de Zangeres zonder Naam ooit een lied gemaakt over het land. Of Van Tijn de hoge noot heeft gehaald, is niet duidelijk.