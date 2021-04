Kees Boot emotioneel: ‘Samantha Steenwijk heeft mij voor de bus gegooid’

Nog voor het grote verraad van zijn bondgenoot ter sprake komt, tóch even die ene vraag die kijkers de afgelopen weken bezighield. Waarom liep Kees Boot plots rond met een pleister op zijn hoofd? ,,Heel simpel. Ik had mijn harses gestoten toen ik het torentje instapte voor het nachtelijk beraad. Ik zag geen hol door die cape. We moesten de opnames zelfs stilleggen, omdat ik bloedde als een rund. Naar de anderen toe heb ik een lulverhaal bedacht dat ik me gestoten had aan de knoppen van de verwarming op mijn kamer.”