Katy Perry weer beschuldigd van seksueel wangedrag: ‘Ze probeerde mij te kussen’

Kandelaki beweert dat Perry haar probeerde te kussen op een feestje. ,,Ik werd uitgenodigd op een feestje waar Katy Perry, die dronken was, me uitkoos als een object waar ze haar passie kon op botvieren”, aldus het tv-gezicht. ,,Ik kon me gelukkig verweren en Katy vond al vlug een ander slachtoffer om mee te knuffelen en te kussen.”



Perry heeft nog niet gereageerd op de beschuldigen, ook niet op die van Josh Kloss. Haar fans en vrienden gaan wel in de aanval en beweren dat Kloss zijn verhaal verzonnen heeft om zelf in de spotlight te kunnen staan. De acteur blijft bij zijn bewering dat Perry zijn broek en ondergoed naar beneden trok op een feestje, maar de man die het feestje organiseerde meent zich niets van het incident te herinneren.



In het verleden werd de Amerikaanse popster wel al eerder beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Toen ze als jurylid mocht opdraven in American Idol werd ze bekritiseerd voor haar overdreven flirtgedrag met jonge, mannelijke kandidaten.