Katy Perry schuldig aan plagiaat

Video Janne Schra brengt huwelijks­lied Katja en Freek uit

7:55 Janne Schra heeft de single What I really want to do uitgebracht, dat ze zong tijdens het huwelijk van Katja Schuurman en Freek van Noortwijk. Het nummer schreef ze niet alleen, daarbij kreeg ze hulp van de bruid in kwestie.