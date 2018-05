Katy Perry en Taylor Swift sluiten vrede

Via een post op Instagram Stories liet Taylor weten dat de lucht geklaard is tussen de twee, nadat Katy haar voormalig aartsrivaal een olijfboompje stuurde.



,,Dank je wel, Katy!", schreef Taylor bij de foto van het boompje. Behalve de olijfboom was een gedeelte van een handgeschreven briefje van Katy te zien, waaruit op te maken is dat ze voor eens en voor altijd vrede wil sluiten met Swift.



,,Hey, oude vriendin van me, ik heb nagedacht over de miscommunicatie tussen ons", begon Katy haar spijtbetuiging.