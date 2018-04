Katy Perry en Orlando Bloom schudden handen met paus

Het stel is in Vaticaanstad om een internationale conferentie van United To Cure bij te wonen over het genezen van kanker.



De pauselijke ontmoeting is de eerste gelegenheid waarbij Katy (33) en Orlando (41) samen in het openbaar zijn verschenen sinds ze vorige week onthulden weer een setje te zijn. De twee gingen een jaar geleden nog uit elkaar omdat ze hun relatie niet konden combineren met hun drukke agenda's. Daar zijn ze nu blijkbaar op teruggekomen; in een Instragram-story noemde Katy de acteur 'haar lieveling'.



Het bezoek aan de paus was ongetwijfeld bijzonder voor Perry, die streng gelovig werd opgevoed en onder haar echte naam Katy Hudson in 2001 een gospelalbum uitbracht. Sommige gelovigen moeten overigens niets van de zangeres hebben. Zo heeft ze het al jaren aan de stok met een stel nonnen, die niet willen dat Katy het voormalige klooster koopt waarin zij jarenlang hebben gewoond. De vrome vrouwen hebben clips van Perry gezien en werden daar 'totaal niet blij' van.