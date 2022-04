Katja Schuurman over breuk met Freek: ‘Als je zo verliefd bent, denk je dat je bij elkaar past’

Assistent Queen onthult nieuwe details over paleisle­ven

Angela Kelly, de persoonlijke assistent van koningin Elizabeth, komt binnenkort met een heruitgave van haar boek The Other Side of the Coin. Het boek, over het Britse paleisleven, bevat straks een extra hoofdstuk over Windsor Castle tijdens de coronacrisis. Ook komt het overlijden van prins Philip aan bod, heeft uitgeverij HarperCollins bekendgemaakt.

12 april