Katja Schuurman (45) bevallen van dochtertje

Het meisje werd om 06.02 uur geboren in het OLVG in Amsterdam, meldt Katja op Instagram. ‘Ze is er!’ schrijft ze. ‘Ze is betoverend...’



Het is het eerste kindje dat het stel samen krijgt. Katja had al dochter Sammie (10) uit een eerdere relatie met acteur Thijs Römer. Freek maakte onlangs al bekend dat de twee een meisje verwachtten. ,,Op de een of andere manier had ik het vermoeden dat het een jongen zou gaan worden, om een beetje die hormonale huishouding in balans te houden met al die dames’’, grapte hij. ,,Maar het wordt toch een meissie.’’