Katja probeert het op ‘genderneutrale’ wc, Enzo staat in vuur en vlam

Beste Zangers? Beste hits! Tientallen miljoenen views voor deze knallers

9:08 Niet The Voice of Holland, niet Holland's Got Talent en ook niet een andere talentenjacht, maar Beste Zangers is het programma om te scoren als artiest. Glennis Grace gaf haar ingedutte carrière een nieuw leven met een dikke nummer 1-hit, André Hazes stapte voor het eerst uit de schaduw van zijn beroemde vader en Davina Michelle werd de succesvolste vrouwelijke artiest ooit in de Nederlandse Top 40. Het zangprogramma van de AvroTros kan met recht een hitmachine worden genoemd.