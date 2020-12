Katja knuffelt dochtertje tegen de stress en Winston heeft vast sneeuwpret

Filmmaker Oliver Stone (74) krijgt Russisch coronavac­cin: ‘Snap niet dat het Westen dit negeert’

15 december De Amerikaanse filmmaker Oliver Stone (74) zegt dat hij het Russische coronavaccin Sputnik V heeft gekregen. Dat is tegen de adviezen in: volgens The Moscow Times kan het vaccin mogelijk schadelijk zijn voor mensen boven de 60. In Rusland worden daarom voorlopig alleen 18- tot 60-jarigen gevaccineerd.