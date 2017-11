Katja in 'blote billetjes' in natuur, Eva doet mysterieus

Ali doet sentimenteel

Ali B mag dan op de Nederlandse televisie overkomen als een grappenmaker, toch heeft hij ook zijn liefdevolle buien. Vandaag deelt hij een kiekje van zijn zoon op het strand. De rapper en The Voice-coach schrijft bij de foto: 'Er zijn maar weinig dingen die mijn hart sneller laten kloppen...'

Er zijn maar weinig dingen die mijn hart sneller laten kloppen...❤️👨‍👦 Een foto die is geplaatst door Ali B (@alibspec) op 10 Nov 2017 om 2:22 PST

Katja in de vrije natuur

Genieten geblazen vandaag voor Katja Schuurman. De actrice is voor JAN Magazine uit de kleren gegaan met Freek van Noortwijk. De twee mogen in hun adams- en evakostuum in de vrije natuur rennen. 'Heerlijk', schrijft de krullenbol bij het plaatje.

Heerlijk in onze blote billetjes rennen in de vrije natuur! #kenia @janmagazinenl @freek_van_noortwijk Een foto die is geplaatst door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 10 Nov 2017 om 3:54 PST

Kim vergeet baby

Het was Kim Kötter bijna ontschoten: er zit een baby in haar buik. Toen ze vanmiddag genoot van een mandarijntje, gaf het wezentje een schop in haar buik. Die zag ze niet aankomen. 'Ik was even vergeten dat er een baby in zat. Kleine druktemaker dit.'

Zoooo ik kreeg net een keiharde trap!!!!! Ik schrok!! Ik had een tissue met mandarijnen schillen op de buik en die vloog eraf hahaha. Ik was even vergeten dat er een baby in zat! 😂 Kleine druktemaker dit. 💙 Een foto die is geplaatst door Muck Siewertsz van Reesema (@muckepuk) op 9 Nov 2017 om 14:34 PST

Freek scoort nieuwe bolide

Als je door de natuur reist, kom je wel eens wegen tegen die niet zijn te bewandelen. Daar heb je dan natuurlijk een grote bolide voor nodig, met een goede wegligging. Freek Vonk is dan ook door het dolle heen, nu hij eindelijk zijn Toyota Landcruiser in ontvangst heeft genomen. En als zijn fans hem zien rijden, mogen ze uiteraard even naar hem zwaaien.

Omg!! Eindelijk!! Het nieuwe model van de Toyota Landcruiser (vandaag uitgekomen!!) 😍😍😍 (zwaai even als je me ziet rijden)... Laterrrr, Freek Een foto die is geplaatst door null (@freekvonk) op 10 Nov 2017 om 4:45 PST

Gabi transformeert tot Ginger Spice

Gabi Blaaser is van nature een blondine, maar vandaag kroop ze in de huid van Ginger Spice, één van de meiden van de Spice Girls. De GTST-actrice is gehuld in een Amerikaans jurkje met glitterpalletjes en rode laarzen. 'Spice up your life', luidt het motto.

Als je serieus je dans aan het oefenen bent 👯Spice Up Your Life #spicegirls Een foto die is geplaatst door null (@gabiblaaser) op 10 Nov 2017 om 2:18 PST

Fajah motiveert

Fajah Lourens weet haar eigen lichaam maar al te goed als marketingmiddel in te zetten. Ze deelt vandaag een foto van haar afgetrainde bips en probeert daarmee haar volgers over de streep te trekken. 'Je doelen behalen? Het is heel simpel', schrijft ze, gevolgd door een stappenplan om alsnog deel te nemen aan haar programma.

Je doelen behalen? Het is heel simpel. 1: Schrijf je in bij MKBM. 2. Doe elke maand de video's na. 3: Show je Killerbody deze zomer op het strand. LINK IN BIO Een foto die is geplaatst door MKBM Faya (@mykillerbodymotivation) op 9 Nov 2017 om 23:00 PST

Eva mag nog niks verklappen

Wat doe je als je drieënhalf uur lang in de visagie zit? Juist, digitaal vingerverven. Eva Jinek heeft naar eigen zeggen 'kostbare uren' besteed aan haar creatieve middag, maar dat blijkt het allemaal waard te zijn. De blondine is namelijk met een 'eervol en bijzonder' project bezig. Ze houdt nog even geheim waar het precies om gaat.