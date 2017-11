Katja en Daan strijden in Van A Naar B: Eigenlijk trekken we elkaar totaal niet

In het tweede seizoen van Van A Naar B reizen Katja Schuurman en Daan Nieber met hun taxi’s dwars door zeven landen, op zoek naar passagiers met mooie verhalen. Tegelijkertijd zit er een wedstrijdelement in het programma. Daan met een knipoog: ‘Eigenlijk trekken we elkaar totaal niet, maar het moet van de omroep natuurlijk.’