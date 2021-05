Katie Stevens is Jane in The Bold Type: 'Ik zat net als haar bij een borstkankerspecialist'

Wie de eerste beelden van The Bold Type heeft gezien trekt direct een parallel met de jaren 90-megahit Sex and the City. Ja, het gaat ook over een groepje geëmancipeerde vrouwen in New York, en ja, de stomende seksscènes vliegen je om de oren. Maar wie verslaafd raakt aan de komische dramaserie, ziet ook dat die wijze levenslessen vertelt. De Amerikaanse actrice Katie Stevens (28), die in de huid kruipt van de ietwat eigenwijze journalist Jane Sloan, beaamt dat, vertelt ze vanuit Hollywood. ,,Het is Sex and the City voor de nieuwe generatie. Hoewel de problemen waar je als twintiger mee dealt anders zijn dan als je ouder bent.’’