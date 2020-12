Kate Middleton was stiekem vrijwilliger tijdens coronacrisis

Kate Middleton (38) heeft een manier gevonden om deze coronaperiode zinvol in te vullen. Ze werkte (stiekem) als vrijwilliger en belde zo verschillende keren met een bejaarde mantelzorger, Len Gardner (85). Dat schrijft The Sun .

Door de coronacrisis zat ook Kate Middleton werkloos thuis. Maar nietsdoen is niets voor de hertogin van Cambridge, en dus meldde ze zich aan bij de Royal Voluntary Service voor wat vrijwilligerswerk. Middleton werd gekoppeld aan de bejaarde mantelzorger, Len Gardner, die fulltime voor z'n vrouw met alzheimer zorgt.

‘Noem me maar Catherine’

In mei belden de twee voor het eerst met elkaar, een half uur lang. Op Gardners prangende vraag - hoe moet ik u noemen? - antwoordde de hertogin simpelweg: ,,Noem me maar Catherine." Dat zorgde ervoor dat Gardner zich meteen op z'n gemak voelde, zegt hij. ,,Na twee zinnen had ik niet langer het idee dat ik met iemand die zo belangrijk is, aan het praten was."



Tijdens het gesprek ontdekten Middleton en Gardner dat ze een gemeenschappelijke passie hadden: Italiaans eten. Enkele dagen na hun telefoongesprek verraste de hertogin hem trouwens met een nieuwe pastamachine en bloem. ,,Ik zeg het je: die vrouw die je op televisie ziet, die de menigte inloopt en met mensen praat, dat is hoe ze is. Ze is een erg, erg lieve vrouw."

Quote Die telefoon­tjes hielpen me echt, want ze gaven me iets om naar uit te kijken Len Gardner

Zo'n maand na hun eerste gesprek, belden Gardner en Middleton opnieuw met elkaar. ,,We praatten zo’n 40 minuten lang", zegt hij. ,,Ze vertelde meer over haar kinderen. Blijkbaar hebben ze duizenden schapen op het landgoed Sandringham. Haar oudste kinderen konden niet begrijpen hoe je wol kon krijgen zonder het dier daarvoor te doden. Dus nam ze hen mee naar de stallen waar ze konden zien hoe de schapen geschoren werden. Het is het soort gesprek dat je met iedereen zou kunnen hebben.”

Ontmoeting

Gardner haalde wel degelijk veel voldoening uit de gesprekken, zegt hij. ,,Nooit had ik gedacht dat ik ooit aan de telefoon zou hangen met de toekomstige koningin van Engeland. Ik zal onze gesprekken voor de rest van mijn leven blijven koesteren. Die telefoontjes hielpen me echt, want ze gaven me iets om naar uit te kijken."



Maandag ontmoetten Gardner en Middleton elkaar trouwens voor het eerst. De hertogin en haar echtgenoot, prins William, zijn namelijk op tournee door het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de tour ligt de nadruk op het bedanken van mensen in de frontlinie voor hun inspanningen tijdens de coronacrisis. Ze bezoeken onder meer personeel van verzorgingshuizen, leerkrachten, schoolkinderen en vrijwilligers. Ze troffen Gardner in West Yorkshire.

