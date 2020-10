Kate en William delen video van hun kinderen

Verdachte (23) aangehou­den na gewelddadi­ge woningover­val Gordon

1 oktober De Amsterdamse politie heeft vanmiddag een 23-jarige man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de gewelddadige beroving van Gordon afgelopen zondagnacht. Na onderzoek wist de politie de identiteit van een van de verdachten te achterhalen. De man is op straat ingerekend. Het onderzoek naar de tweede verdachte is in volle gang.