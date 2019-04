Karin Swerink nieuwe hoofdredacteur van maandblad Linda de Mol

Karin volgt Jildou van der Bijl op, die de afgelopen elf jaar algemeen hoofdredacteur was. ,,Nu het mediamerk LINDA. steeds groter wordt, draag ik vol vertrouwen het algemeen hoofdredacteurschap over aan Karin, die ik ken als bevlogen bladenmaker en inspirerende mediaprofessional. We weten zeker dat het magazine bij haar in goede handen is en kijken ernaar uit om met haar samen te werken, zodat Linda en ik onze aandacht kunnen richten op het verder uitbouwen van de merken LINDA. en Net 5", aldus Jildou.

Pijn in het hart



De nieuwe hoofdredacteur is blij met haar nieuwe baan, maar vindt het ook jammer haar huidige werk te moeten verlaten. ,,Met pijn in mijn hart verlaat ik mijn VOGUE en het geweldige VOGUE team. We hebben de afgelopen zeven jaar met heel veel liefde en ambitie VOGUE Nederland als merk neergezet, ik zal die periode altijd blijven koesteren. Maar LINDA. is een magisch merk, altijd verrassend, super succesvol, en niet meer weg te denken uit het Nederlandse medialandschap", zegt ze. ,,Ik kon deze once in a life time opportunity om aan het roer te staan van dit prachtige merk als bladenmaker dan ook niet voorbij laten gaan. Ook was de klik met Linda en Jildou er gelijk. Ik verheug me enorm op de samenwerking met hen en iedereen die bij LINDA. betrokken is.”