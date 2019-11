Kanye wil president worden in 2024 en denkt na over een nieuwe naam

,,Als mensen zeggen dat ze het gek vinden om jezelf miljardair te noemen, zeg ik altijd: misschien verander ik mijn naam voor een jaar in Christian Genius Billionaire Kanye West, zodat iedereen daarna begrijpt hoe het is”, zei Kanye op het podium van het Fast Company’s Innovation Festival in New York . De rapper begon vervolgens over zijn presidentsplannen. ,,Als ik in 2024 voor het presidentschap ga...”, begon Kanye, tot groot vermaak van het aanwezige publiek. ,,Waarom lachen jullie allemaal?”