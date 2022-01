Kanye West werkt aan opvolger album Donda

video 1 miljoen kijkers zien Karin Bloemen oude bekende niet herkennen: ‘Wat gênant’

Ruim 1 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe Karin Bloemen geen idee had dat ze met een goede bekende aan het zingen was in het nieuwe RTL 4-programma Secret duets. Ze wist wél zeker dat de BN’er aan de andere kant van de muur ‘geen professioneel zanger’ was en kwam behoorlijk bedrogen uit toen de man een ware theatercoryfee bleek te zijn.

31 december