Kanye West deelt foto van zijn kampeerplek in stadion Atlanta

Kanye West heeft zich teruggetrokken in het Mercedes-Benz Stadion in Atlanta om daar verder te werken aan zijn nieuwste album Donda . Op Instagram deelt de rapper een foto van zijn kampeerplek in de evenementenlocatie waar hij afgelopen donderdag een lanceringsfeestje gaf voor de plaat. Hij ‘woont’ daar sindsdien.

Veel heeft Kanye niet nodig, zo is op de foto te zien. Het ziet eruit dat hij overnacht in een sober ingerichte kleedkamer. Er staat een kast waar hij zijn kleren kan ophangen en daar tegenaan ligt zijn koffer met kleding opengeklapt. Schuin daartegenover staat een bed met daarnaast een koffertje dat fungeert als nachtkastje. Aan de wand hangt een tv-scherm en in de hoek heeft de rapper wat sportattributen neergelegd om tussen het afmaken van zijn plaat door fit te blijven.

Eigenlijk zou Kanye’s album Donda afgelopen vrijdag uitkomen, maar de artiest is nog niet helemaal tevreden met de uitkomst. Daarom sleutelt hij in het stadion nog even verder aan de plaat. De release staat nu gepland op 6 augustus.

Tijdens het feest droeg West een rood pak en had opmerkelijk genoeg een panty over zijn hoofd.

Geëmotioneerd

Kanye West raakte tijdens het releasefeest geëmotioneerd bij het nummer Love Unconditionally, dat hij schreef over zijn gestrande huwelijk met Kim Kardashian en hun gebroken gezin, liet horen, zakte hij door zijn knieën. Terwijl het nummer te horen was voor het fysiek aanwezige publiek en fans die de livestream volgden, zei Kanye herhaaldelijk dat hij zijn gezin ‘kwijt’ is geraakt, zo was te zien op beelden die Amerikaanse media hebben gedeeld. Kim en hun vier kinderen zaten op dat moment in de zaal.

