Kanjertruck Postcode Loterij blijft binnen, winnaar Kanjer later bekend

De uitreiking van de PostcodeKanjer - traditiegetrouw op nieuwjaarsdag - zal er door de maatregelen rond het coronavirus anders uitzien. Normaal gesproken verrast de loterij met de komst van haar ambassadeurs en de Kanjertruck de deelnemers van een postcodegebied op deze dag met de miljoenenprijs. Om te voorkomen dat er drukte op straat ontstaat, heeft de Postcode Loterij besloten daar vanaf te zien. ,,De loterij wil ieder risico op verspreiding van het coronavirus voorkomen”, laat de organisatie aan deze site weten. ,,We zien af van de feestelijke activiteiten rond de verdeling van de PostcodeKanjer. Op 1 januari vindt onder toezicht van de notaris de trekking plaats op alle loten die in december meespelen. Zoals gebruikelijk maakt de loterij kort na de trekking bekend waar alle prijzen gevallen zijn. De bekendmaking van de winnende postcode van de PostcodeKanjer schuift op naar een later tijdstip.”

Eerder zag de Postcode Loterij al af van het feest dat in de winnende wijk wordt georganiseerd. De uitslag van de loterij wordt gepubliceerd op de website van de miljoenenprijs. Alleen de winnende postcode van de PostcodeKanjer wordt dus later bekend gemaakt.



Om toch zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wens te weten waar de miljoenen verdeeld worden, maakt de loterij op nieuwjaarsdag wel bekend in welke provincie of streek de winnaars van de PostcodeKanjer wonen. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen verwacht zij later in januari te kunnen laten weten in welke buurt de prijs is gevallen. Alle winnaars ontvangen dan uiteraard het gewonnen geldbedrag op hun bankrekening.



Het televisieprogramma De Weg naar 54,9 miljoen gaat wel gewoon door. ,,Op 1 januari 2021 om 20.00 uur maakt Martijn Krabbé op RTL 4 heel veel postcodes bekend die in de prijzen vallen”, laat de Postcode Loterij weten.