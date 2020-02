Kandidaten Married at First Sight krijgen tweede kans op liefde

In Married at First Sight: Second Chance hopen oud-deelnemers Milly, Marcel en Maxime nu wel de ware te vinden. Anders dan in de oorspronkelijke serie worden ze niet gekoppeld door experts, maar mogen ze zelf kiezen uit potentiële partners. Daarnaast stappen ze niet in het huwelijksbootje.



Carlo Boszhard neemt, net als de vijfde reeks van de reguliere serie, de presentatie op zich. De laatste aflevering van het vijfde seizoen van Married at First Sight is vanavond te zien bij RTL 4.