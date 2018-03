Kalfje voor Yvon Jaspers kost boerin ineens 5.200 euro

Jaspers was vorig jaar juni in Aalten te gast bij de jaarlijkse Farm & Countryfair. ,,Ze had al heel vaak gezegd dat ze graag boerin wilde worden. Dus het leek me een mooie stunt om haar dan een kalfje te geven.''



De presentatrice van Boer Zoekt Vrouw bracht het kalfje onder bij een boer in de regio Amsterdam, waar ze woont. ,,Ik heb het daar nog naartoe gebracht.''



Kort daarvoor was echter het fosfaatreductieplan in werking getreden, wat er voor moet zorgen dat er minder mest wordt geproduceerd. Onderdeel van dat plan is dat als een boer een jong kalf van de hand doet – en dus kalveren niet enkel en alleen gebruikt om de eigen veestapel op peil te houden – daar een heffing over betaald moet worden.