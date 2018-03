Kale Ruben laat fantoomhaar krullen en Leco geeft Chantal tips voor bevalling

Tatjana Simic en haar vriend, multimiljonair Lex van Hessen, hebben vandaag in Frankfurt het vliegtuig naar Los Angels gepakt. Natuurlijk zat het stel niet tussen doorsnee passagiers, maar in de superdeluxe eerste klas.

Nieuwslezeres Hannelore Zwitserlood trekt een bedenkelijk gezicht bij een uitstalling dildo's in de studio van de RTL-talkshow 5 Uur Live. Volgens Hannelore zou één van versierde exemplaren best leuk op haar schoorsteenmantel staan.

'Babynieuws' voor Sanne Vogel . De actrice heeft een 5 kilo zware, roodwitte en wat scheve kater in huis gehaald en volgens Sanne was dat een zware bevalling.

Sterrenkapper en make-upspecialist Leco van Zadelhoff had de hoogzwangere Chantal Janzen in zijn stoel. Bij die gelegenheid waarschuwde hij haar tijdens de komende bevalling toch vooral niet te hard te persen, omdat dat funest kan zijn voor het gezicht.

Fajah Lourens is met een koffer vol bikini's neergestreken in een zonnig oord waar ze een winkeltje ontdekte waar caloriearme limonade wordt verkocht.

Radio 538-dj Coen Swijnenberg heeft vandaag, op nationale pannenkoekendag, een baksel laten maken van zijn gezicht. In een kort filmpje is te zien hoe knap het goed lijkende Coen-flensje werd gebakken. En omdraaien lukte ook nog.

De kale komediant Ruben van der Meer had vandaag last van een opvallend fenomeen: een niet bestaande fantoomhaar die hij toch probeerde te krullen met een roller.

Nu Wie is de Mol? weer voorbij is, heeft presentator Art Rooijakkers weer tijd om een selfie tijdens het tandenpoetsen te maken. Art is best tevreden met de foto die hij beschouwt als kunst en zelfs een titel gaf: 'naakt met een apparaat in je bakkes'.