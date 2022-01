Kabinet wil seksueel overschrijdend gedrag aanpakken bij de omroepen

VIDEO Ruim 1,6 miljoen mensen zien Jefferson droomcoach Anouk mislopen door blokkeer­knop

Hij kwam speciaal voor Anouk naar The Voice of Holland, maar die droom werd ruw verstoord omdat Waylon de zangeres blokkeerde als coach. En dus was Jefferson gisteravond in een nieuwe aflevering van de talentenshow genoodzaakt om voor iemand anders te kiezen. Dat tot ergernis van een groot deel van de ruim 1,6 miljoen kijkers. ‘Die blockfunctie mag er van mij wel weer uit.’

15 januari