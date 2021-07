Kabinet wil maandag knoop doorhakken over eendaagse festivals, kort geding uitgesteld

Evenementen zonder zitplaatsen zijn tot 13 augustus sowieso verboden. Het kabinet kondigde eerder deze week aan dat daarnaast meerdaagse festivals tot 1 september zijn niet zijn toegestaan. ,,We doen dit nu omdat we festivals duidelijkheid moesten geven en het is helaas niet verantwoord om dit door te laten gaan”, zei demissionair premier Mark Rutte. De grootste festivals die getroffen worden, zijn onder meer Lowlands, Down the rabbit hole en Mysteryland.