Kaartverkoop musicallegende Les Misérables schiet door het dak: wat is toch het geheim?

Met video Negen keer auditie doen voor dé rol in Les Misérables: ‘Keihard gillen toen ik het werd’

De jonge talenten Michael Muyderman, Milan van Waardenburg en Vajèn van den Bosch worden klaargestoomd voor de rol van hun leven in de musicallegende Les Misérables. We reizen mee naar The West End in Londen en zien daar ‘Les Mis’.