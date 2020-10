Kaalslag dreigt in bioscoopwereld na uitstel nieuwe James Bond

Ook zonder No Time To Die was de situatie in de bioscopen niet bepaald florissant geweest. Bij voorbaat rekende de brancheorganisatie NVBF op een omzetdaling in de laatste maanden van zeventig procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Die daling kan nu wel eens veel hoger uitvallen.



De gevolgen, aldus de NVBF, zullen desastreus zijn. Een kaalslag dreigt en banen staan op de tocht. Het pessimistische beeld was toen vooral gebaseerd op de nieuwste maatregelen van het kabinet waarbij bioscopen en filmtheaters per filmzaal slechts dertig bezoekers mogen toelaten. Ook de willekeur van de maatregelen, waarbij voor sommige theaters in bepaalde regio’s vrijstelling kan worden gegeven, wordt door de NVBF fel bekritiseerd.



De NBVF: ,,Het komt voor dat in een regio de ene bioscoop wel meer bezoekers kan toelaten, terwijl een ander theater, op een kilometer afstand, daar niet voor in aanmerking komt. Dit ongelijke speelveld is niet uit te leggen.’’



Het opschorten van grote filmpremières naar volgend zal de situatie voor de filmbranche alleen maar verergeren. Meestal worden in de decembermaanden de hoogste bezoekcijfers gehaald, maar dan moeten er wel films draaien die een groot publiek kunnen trekken. Behalve No Time To Die zijn ook veel andere potentiële bioscoophits zoals Wonder Woman 1984 en Black Widow opgeschoven. Het is nog onzeker wat er met de animatiefilm Soul van Disney gaat gebeuren. Misschien de filmgigant ervoor om de film op Disney+ te vertonen net als eerder dit jaar met Mulan gebeurde. Die stap werd Disney door de bioscoopexploitanten niet in dank afgenomen. Tenet is de enige blockbusterfilm die is uitgebracht in het coronatijdperk. Die film trok in Nederland al meer dan 500.000 bezoekers.