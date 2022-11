K3'tje Hanne bevallen van jongetje: ‘Gelukzalig gevoel’

Het perfecte plaatje William Rutten maakt ‘diepe buiging’ voor Tina de Bruin na keer op keer kritiek: ‘Ik gaf op’

Ruim 1,2 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe Tina de Bruin na keer op keer gevarenzone eindelijk de eerste plek veroverde in Het perfecte plaatje. Dat vond de actrice, altijd even ingetogen met haar emoties, best een beetje bijzonder. ,,Ik had het eigenlijk al opgegeven.’’

17 november